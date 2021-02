Il Premio Labor 2020 assegnato a "L'uomo del mercato" scritto e diretto da Paola Cireddu

Il premio Labor – spiega la nota del comitato organizzativo dell’Associazione Labor e del V-art festival - istituito nell'ottobre del 2000, non si attribuisce al termine di una competizione, di una gara; viene consegnato solo ed esclusivamente quando è tangibile la necessità, l'urgenza e il valore culturale che l'opera cinematografica porta con sé. Fra i precedenti vincitori del premio annoveriamo il Maestro Gianni Toti, Leonardo Carrano, Ana de Alvear, Christine Parker. In questa edizione n. 25 - 2020/21 il premio è stato assegnato a Carmen Giardina e Massimiliano Palmese per “Il Caso Braibanti” e al Collettivo Mira Videoart (Alessandra Atzori e Milena Tipaldo) per le opere “Pasquino” e “Storia di Edina Altara”.

Il comitato organizzativo del V-art Festival Internazionale Immagine d'Autore (XXV ed.) ha deliberato di attribuire il premio all'opera prima cortometraggio prodotta da Maurizio Abis (Bibigula) e Antioco Floris (Celcam - Unica), con la seguente motivazione: “Un’opera di denuncia, espressione di un nuovo realismo forte e originale sulla nostra società “nascosta”. Un racconto scevro da retoriche di cortesia, denso di un’estetica del reale permeata dall’empatia per gli ultimi, parte integrante di realtà “invisibili” e dimenticate”.