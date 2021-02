I concerti dell'Umanitaria

Il 28 febbraio 2021, alle ore17.00 in streaming su Facebook e YouTube, si terrà il concerto al pianoforte di Gabriele Duranti. Programma prevede musiche di F. Schubert Sonata D 959, e F. Liszt Canzone e Tarantella (da Venezia e Napoli). Gabriele Duranti, nato nel 2000, vive in Provincia di Cremona. Si avvicina alla musica e allo studio del pianoforte all'età di 6 anni sotto la guida del maestro Enrico Tansini, al Civico Istituto Musicale L. Folcioni di Crema (CR). A partire dal 2009 vince diversi concorsi nazionali e internazionali in diverse città italiane.





Nel 2016 si iscrive al Conservatorio “G. Verdi” di Milano, nella classe del Mo. Cristina Frosini continuando poi gli studi, a partire dal 2018, con il Mo. Marco Rapattoni: nel 2020 ha ottenuto con il massimo dei voti, lode e menzione, la laurea triennale di pianoforte. Si esibisce regolarmente in recital solistici, concerti con orchestra e in formazione di musica da camera. Ha partecipato a varie Masterclass con prestigiosi pianisti e didatti tra i quali Leonid Margarius, Alexander Lonquich, Boris Petrushansky.