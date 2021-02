A settembre la 36sima edizione del Premio Dessì - Aperte le iscrizioni

Per partecipare alla selezione, le pubblicazioni dovranno essere inviate (in 11 copie) entro il 15 giugno alla segreteria della Fondazione Giuseppe Dessì (via Roma n. 65 – 09039 Villacidro – SU), promotrice dell'iniziativa insieme al Comune di Villacidro. Fra tutte le opere proposte (nella scorsa edizione sono state 282 tra Narrativa, 169, e Poesia, 113), la giuria presieduta da Anna Dolfi (e composta da Duilio Caocci, Giuseppe Langella, Giuseppe Lupo, Luigi Mascheroni, Gino Ruozzi, Stefano Salis, Gigliola Sulis e dal presidente della Fondazione Dessì Paolo Lusci) selezionerà tre finaliste per ciascuna sezione.





Gli autori vincitori verranno poi proclamati e premiati nel corso della consueta cerimonia prevista il 25 settembre a Villacidro: in palio, anche quest'anno, cinquemila euro per i primi classificati di ciascuna sezione e millecinquecento per gli altri finalisti. Nel corso della serata, insieme agli allori per le due sezioni letterarie del Premio Dessì (che nella passata edizione ha aggiunto i nomi di Melania Mazzucco e di Maurizio Cucchi al suo prestigioso albo d'oro dei vincitori), verranno assegnati anche gli altri due riconoscimenti abituali dell'iniziativa villacidrese: il Premio Speciale della Giuria (sempre dell'importo di cinquemila euro), che la commissione giudicatrice si riserva di assegnare a un autore o a un'opera di vario genere letterario, e il Premio Speciale della Fondazione di Sardegna, che viene invece riconosciuto a un personaggio del panorama culturale, artistico o musicale per l'attività svolta nell'annualità di riferimento.





La cerimonia delle premiazioni sarà, al solito, il momento culminante della consueta settimana culturale che dal 20 al 26 settembre accompagnerà il premio letterario ai suoi giudizi finali con un variegato cartellone di appuntamenti a Villacidro: presentazioni di libri, incontri con autori, spettacoli, concerti e mostre, tutto nel pieno rispetto delle normative anti Covid. Per il bando e per altre informazioni sul premio si possono consultare il sito e la pagina Facebook della Fondazione Dessì, mentre la segreteria organizzativa risponde ai numeri 0709314387, 3474117655, 3406660530, e all'indirizzo di posta elettronica fondessi@tiscali.it. La trentaseiesima edizione del Premio Dessì è organizzata col patrocinio del Consiglio Regionale della Sardegna, dell'Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, della Fondazione di Sardegna, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del GAL Linas Campidano.

Partono le iscrizioni alla trentaseiesima edizione del Premio "Giuseppe Dessì", puntuale appuntamento di fine settembre a Villacidro, la cittadina del Sud Sardegna che tanta importanza ebbe nella vita e nell'opera dello scrittore (Cagliari 1909 – Roma 1977) al quale è intitolato. Come sempre, il concorso letterario si articola in due sezioni, Narrativa e Poesia, ed è aperto a opere in lingua italiana che siano state pubblicate dopo il 31 gennaio dell'anno passato (escluse le ristampe e le edizioni successive a quella originale).