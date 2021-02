La Casa di Prometeo presenta autori e fotografi

Domani alle 21 si terrà l’incontro on line con i fotografi Marina Federica Patteri, autrice del volume “Voci dalla Laguna” Edizioni Kappabit, e Mauro Liggi autore di “Una Magica Vita” edizioni Susil. L’evento, moderato dalla poetessa ed editrice Carmen Salis, permetterà ai lettori di confrontarsi con i due fotografi in merito ai loro lavoro e progetti. Marina Federica Patteri e Mauro Liggi sono espressione di due stili differenti accomunati dalla scelta di un progetto editoriale: fotografia paesaggistica e street photography .

In “Voci dalla Laguna” Marina presenta degli scatti dedicati alla Laguna di Santa Gilla. Le fotografie, realizzate in differenti periodi dell’anno, mostrano la peculiare bellezza dell’ambiente lagunare caratterizzata dalla policromia dei paesaggi che rendono la laguna un immenso caleidoscopio naturale. Attraverso “Una Magica Vita” Mauro Liggi racconta Il Circo Paniko, circo teatro viaggiante, privo di animali, e composto da attori, acrobati, musicisti che creano un’atmosfera magica, romantica, decadente, in bianco e nero, felliniana. L’evento sarà trasmesso in diretta nella pagina dell’Associazione Casa di Prometeo organizzatrice dell’incontro.