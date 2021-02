Dialogo tra le religioni: venerdì convegno online

In un mondo sempre più lacerato da guerre e da ingiustizie, in cui le religioni spesso vengono usate in modo strumentale per fomentare odio e divisioni, al fine di ottenere il potere politico e militare, la risoluzione delle Nazioni Unite intende mettere in risalto il fatto che i principi di tolleranza e rispetto per gli altri sono valori radicati profondamente nelle principali religioni del mondo e mai dovrebbero essere usate per creare divisioni e guerre.





La Chiesa di Scientology, in sintonia con il Credo scritto da L. Ron Hubbard in cui si dichiara che: “che tutti gli uomini abbiano il diritto inalienabile di scegliere e professare le proprie pratiche religiose”, abbraccia con convinzione il messaggio delle Nazioni Unite, e riconoscendo l’assoluta necessità di favorire un dialogo tra le diverse fedi e religioni e con lo scopo di migliorare la conoscenza e la comprensione reciproca, nella serata di venerdì 5 febbraio alle ore 18,30 organizza un convegno on line sul tema “L’influenza religiosa in una società globale e interdipendente”.





Parteciperanno: Suor Assunta Corona, docente di storia della Chiesa all’Ist. Sup. di Scienze Religiose di Cagliari e portavoce dell’Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo dell’Archidiocesi di Cagliari; Dott. Doreid Mohamad, Presidente Associazione Sardegna – Libano; Judistira Dasa, Portavoce Regionale degli Hare Krishna; Ignazio Deriu dell’Ufficio Relazioni Pubbliche della Nuova Chiesa di Scientology della Sardegna.

Il 20 ottobre 2010, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite istituiva la settimana mondiale dell’Armonia Interreligiosa, un evento da celebrare ogni anno nella prima settimana del mese di febbraio, con lo scopo di favorire la comprensione reciproca e il dialogo interreligioso e promuovere l’armonia tra le persone indipendentemente dalla loro fede religiosa.