Umanitaria: 4 film su Alghero - Le immagini e la storia di Arturo Usai e Fiorenzo Serra

Quest’ultimo diventerà uno dei professionisti del cinema più apprezzati in Brasile, dove ha vissuto negli anni ’50 prima di rientrare in Sardegna, dove realizzerà alcuni documentari, tra i quali i due che presentiamo in questa puntata. Fiorenzo Serra ha sempre lavorato in Sardegna e si è dedicato al progetto di costruzione di una sorta di enciclopedia audiovisiva della Sardegna, con l’obiettivo di fissare nella pellicola e nella memoria audiovisiva sarda i momenti cruciali delle trasformazioni socioeconomiche e culturali che interessarono l’isola negli anni ’50 e ’60.





Con obiettivi e sguardi diversi, ma con la stessa sensibilità artistica e con il profondo rispetto e amore per la loro terra, i due registi hanno restituito immagini di una Alghero a cui erano entrambi legati anche per ragioni personali, legate alla loro gioventù e alla loro formazione.





Rivediamo la città fortificata, le torri spagnole, il centro con le sue stradine e la sua storia di 70 anni fa, fatta dagli algheresi che vivevano la città, ma anche il porto con le attività economiche che hanno caratterizzato la sua storia legata al mare (la pesca dei ricci dell’aragosta, il corallo e il mondo dei corallari) e i primi segnali del turismo che avrebbe interessato la città nei decenni successivi. La Società Umanitaria di Alghero ha costruito in questo contesto la sua attività culturale per la valorizzazione di tutto il territorio. È Nadia Rondello, operatrice culturale dell’Umanitaria di Alghero a introdurre i film.

Il 4 febbraio alle 20.30 sulla piattaforma Matex (in Sardegna sul canale 272 del digitale terrestre), il Centro Servizi Culturali della Società Umanitaria di Alghero propone quattro film dei due autori sardi, “Nel golfo del corallo” (1949) e “Sul mare di Alghero” (1953) di Fiorenzo Serra; Bogamarì (1963) e Saluti da Alghero (1962) di Arturo Usai.