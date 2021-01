Giornata della memoria: reading teatrale di Artisti Fuori Posto

Il calendario delle trasmissioni prevede otto dirette in totale, quattro delle quali si terranno la mattina a favore delle scuole. Infatti sono tanti docenti e tante le scuole che hanno aderito all'iniziativa (Nuovo collegio della missione, Istituto Comprensivo “Giusy Devinu” e Liceo scientifico “Pacinotti” a Cagliari, I.I.S. “Sergio Atzeni” di Capoterra, Istituto “Mariano IV d’Arborea” a Oristano, Istituto Comprensivo “Ermanno Cortis” di Quartucciu, Scuola media di Villaspeciosa e tante altre ancora) e che, attraverso le LIM situate nelle loro aule, potranno collegarsi alla diretta, ascoltare le parole dei “testimoni” e discuterne in classe.





Un reading per ricordare dunque, perché “Chiunque contribuisca all’oblio, completa il lavoro dell’assassino”. DIRETTE YOUTUBE 27 Gennaio h 12:00 e h 19:00, 28 Gennaio h 9:45, 29 Gennaio h 11:45 e h 19:00, 30 e 31 Gennaio h 19:00, 1 Febbraio h 11:00

Per ridare voce a quelle parole, dal 27 Gennaio al 1 Febbraio, in occasione della Giornata della Memoria, la compagnia Artisti Fuori Posto trasmetterà in diretta streaming, dal suo canale Youtube, il reading teatrale “Testimoni” di Anna Murgia. “Testimoni” è un progetto che nasce per mantenere vive quelle voci che, attraverso le letture di Piergiorgio Bittichesu, Stefania Chessa, Lara Farci, Angela Marotta, Cinzia Mura, Piero Murenu, Anna Murgia, Alessandro Pani, Alessandro Redegoso, Filippo Salaris, Valeria Sanna e Chiara Tallarita, contribuiranno a fare in modo che il ricordo di quegli anni terribili resti vivido.