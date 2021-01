Il ricordo di Edoardo Volterra nella Giornata della Memoria

L'evento verrà diffuso in occasione della Giornata della Memoria, mercoledì 27 gennaio alle 11.00, sulla piattaforma Teams (con il codice di accesso i7gpw8u). Dopo l'introduzione di Rosanna Ortu, interverrà come relatore principale il Professor Luigi Capogrossi Colognesi, il quale svolgerà un intervento dal titolo Edoardo Volterra e la romanistica del Novecento. In conclusione, seguirà la proiezione del docu-film. Edoardo Volterra fu professore ordinario nelle Università di Cagliari, Camerino, Pisa, Parma e Bologna, prima di passare alla Università di Roma. Nel 1938, collocato a riposo in conseguenza delle leggi razziali, insegnò in Egitto ed ebbe incarichi di ricerca in Francia.





Tra i fondatori del Partito d'Azione, rientrò in Italia nel 1940 e tre anni più tardi venne arrestato per attività antifascista. Partecipò alla guerra di liberazione con il grado di Comandante militare, decorato con medaglia d'argento al valor militare e croce di guerra. Nel 1973 il Presidente Leone lo nominò giudice della Corte Costituzionale, divenendone vice presidente nel 1981. Accademico del Lincei, fu membro di varie istituzioni italiane e straniere e autore di molti studi giuridici.

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Sassari, su iniziativa della Professoressa Rosanna Ortu, titolare della Cattedra di Istituzioni di Diritto romano e con la collaborazione delle Cattedre di Diritto privato romano e di Diritto pubblico romano della sede di Nuoro, organizza la presentazione del docu-film «Edoardo Volterra. la vita come dovere, lo studio come passione».