"L'Isola delle Meraviglie": iniziativa dell'Istituto Italiano di Cultura di Praga

Cominciano domani martedì 26 gennaio gli eventi previsti dal progetto multidisciplinare che fornisce il titolo alla manifestazione.





Il debutto dell'evento prevede la proiezione di "L'uomo che comprò la luna", film di Paolo Zucca, che darà il via a una serie di produzioni cinematografiche che fanno parte del programma "Sguardi d'autore sulla Sardegna".





I film, in lingua originale con sottotitoli in inglese e in ceco, saranno disponibili in streaming gratuito con geolocalizzazione per la Repubblica Ceca.





Di seguito i titoli in programma fino al 3 marzo: "La stoffa dei sogni" (2015) di Gianfranco Cabiddu, "L'agnello" (2019) di Mario Piredda, "Bellas mariposas" (2012) di Salvatore Mereu, "L’Accabadora" (2015) di Enrico Pau, "Ovunque proteggimi" (2018) di Bonifacio Angius e "Su Re" (2012) di Giovanni Columbu.