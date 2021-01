Riaperti al pubblico i siti della rete culturale del Comune di Sassari "Thàmus"

L’area archeologica di Monte d’Accoddi è visitabile con ingresso a pagamento senza visita guidata. È obbligatoria la prenotazioneper l’ingresso. Le visite guidate, sempre con obbligo di prenotazione, sono disponibili solo per gruppi e scolaresche (minimo 10 e massimo 20 persone). La sezione museale “Le Stanze e le Cantine del Duca” a Palazzo Ducale sarà visitabile con ingresso e visita guidata a pagamento.

Visite per gruppi e scolaresche (minimo 5 e massimo 10 persone) solo su prenotazione all'indirizzo infosassari@ comune.sassari.it I biglietti possono essere acquistati al piano terra di Palazzo Ducale. Il Palazzo di Città è visitabile con ingresso e visita guidata a pagamento per gruppi e scolaresche (minimo 5 e massimo 10 persone) solo su prenotazioneLa Fontana di Rosello ha ingresso libero senza visita guidata.

Per motivi di sicurezza, l’accesso è consentito da via Col di Lana. Dovrà essere garantita la distanza di 2 metri tra un visitatore e l’altro. Sarà vietata ogni forma di assembramento. Per quanto riguarda le Domus de Janas di Montalè, a causa della ristrettezza dello spazio nell’ipogeo, le visite sono temporaneamente sospese. Gli orari, le tariffe e le modalità di apertura sono pubblicati sul sito