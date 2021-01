Aperte le iscrizioni di 20 nuovi Corsi per il Tempo Libero Humaniter

L'evento comincerà a fine gennaio. Tra le nuove proposte contenute in questo nuovo pacchetto di corsi, dedicati a tutti i vecchi e i nuovi iscritti di Milano, Napoli e Roma, una variegata offerta per approfondire le proprie conoscenze in una moltitudine di campi del sapere: lingua cinese, jazz & blues, primo soccorso, filosofia, alimentazione, storia antica, storia delle città, epigrafia latina, home banking e acquisti online, scrittura creativa e componimenti Haiku. Per i nuovi iscritti la quota di partecipazione è di 100 euro che dà diritto alla scelta di 4 corsi online. Iscrizioni sul sito www.umanitaria.it/ humaniter . Per maggiori informazioni scrivere a soci@umanitaria.it oppure contattare la segreteria dei corsi Humaniter di una delle nostre sedi di Milano, Roma e Napoli.