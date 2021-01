Alghero: stasera "Non ti scordar di me"

Stasera 12 gennaio alle ore 22 susulla pagina Facebook AlgheroChannel, Olbiatv notizie e visibile anche sulle smart tv, andrà in onda l'11a punta di " Non ti scordar di me ", programma prodotto da media web channel e da San Giuliano, ideato e condotto da Raniero Selva, con lee immagini e il montaggio di Paolo Calaresu. Non ti scordar di me è un racconto, uno spaccato di vita che da voce ai giovani, alle donne e agli uomini della città di Alghero.