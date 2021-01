Le università sarde in campo per i Nuraghi patrimonio dell'Unesco

Il Polo Universitario della Sardegna condivide e partecipa, con i propri docenti, al progetto teso a inserire i Monumenti Nuragici nella Lista del Patrimonio dell’Umanità Unesco.

Martedì 12 gennaio alle ore 10, sulla piattaforma Meet google al link https://meet.google.com/vey-uurx-pea i Rettori delle Università di Cagliari e Sassari, Maria Del Zompo e Gavino Mariotti, esporranno le ragioni per cui il progetto è da considerarsi di importanza strategica sul piano culturale e scientifico, per cui numerosi docenti di entrambi gli atenei hanno risposto in modo entusiasta all’invito della Associazione “La Sardegna verso l’Unesco”.

La conferenza stampa sarà introdotta da Michele Cossa, presidente dell’associazione.