Alghero: dal Teatro Civico 4 personaggi nell'era del Covid

Va, infatti, in scena la fragilità umana di quattro personaggi alle prese sia con nuove abitudini sia con l’incombenza della morte, per la quale siamo sempre impreparati, anche negli aspetti apparentemente più banali. Ad esempio: quali abiti indossare per affrontare l’estremo viaggio nell’aldilà? Il risultato è affidato a un alternarsi di emozioni; euforia, tristezza, depressione, delirio, cinismo e rassegnazione avvolgono la vita di Foffo, Marina, Samantah e Gabriele. Foffo è un dandy innamorato della vita e di se stesso, costretto a vivere la quarantena a Firenze, in una delle sue tante dimore eleganti sparse per il mondo. Tale condizione di costrizione solitaria lo spinge a fare i conti con il Covid-19 in maniera straziante.





Marina, piemontese, è impiegata all’Agenzia delle Entrate, triste e grigia nel suo vivere senza affetti e devota esclusivamente ai numeri del suo impiego. Samantah vive a Pirri dove ha aperto un salone da parrucchiera per i vip. Non poteva fare altro nella vita una donna che, da bambina, mangiava i capelli delle sue Barbie. Perché…… L’ultimo personaggio è Gabriele, sopravvissuto al Covid-19, perché ha rinunciato alla vita sociale a favore di una vita rintanato a casa.





Ma ha senso vivere in questo modo? Giuseppe Ligios si districa tra personaggi maschili e femminili privilegiando la costruzione dei caratteri per sottrazione, pochi elementi in grado di enfatizzare stati d’animo e percorsi di vita. Nella regia Sonia Borsato ha lavorato come autrice del testo scenico – lo spettacolo – che ha acquisito dignità estetica, al pari del testo drammatico. Teatro d'Inverno è affidata a una compagnia teatrale fondata nel 1999 ad Alghero.





Produce e promuove prosa, musical, concerti, teatro didattico ed eventi culturali. Il testo teatrale Fashion Victims è liberamente tratto e ispirato a “Fashion Victimis – Pamphlet inutile sulla morte da Coronavirus” di Fabrizio Demaria e Giovanni Follesa – Arkadia Editore”. Lo spettacolo chiude gli appuntamenti con Teatro da Asporto, la rassegna a cura della Compagnia Teatro d’Inverno e la direzione artistica di Giuseppe Ligios, è realizzata col contributo della Regione e inserita nell’ambito del “Cap d’Any a l’Alguer” promosso da Fondazione Alghero e Comune di Alghero.





- Teatro d’Inverno https://www. facebook.com/ compagniateatrodinverno Fashion Victims sarà trasmesso dal palco del Teatro Civico “Gavì Ballero” e visibile gratuitamente in streaming sulle pagine Facebook: - Alghero Turismo https://www.facebook. com/algheroturismo.it e sull’emittente televisiva CatalanTv.



Mercoledi 6 gennaio alle 18,30 va in scena la prima nazionale di Fashion Victims, la nuova produzione del Teatro d’Inverno che inaugura l’attività del 2021. Sul palco Giuseppe Ligios con quattro monologhi scritti da Giovanni Follesa. La regia dello spettacolo è affidata a Sonia Borsato. Fashion Victims è affidata a una riflessione sul tempo sospeso che la nostra società si trova a vivere a causa del Covid-19.