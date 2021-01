Alghero: al via i corsi di catalano

La Plataforma per la Llengua continua a promuovere l’apprendimento della lingua catalana organizzando un nuovo corso dedicato ai principianti.





Il corso, che avrà una durata di 60 ore ripartite tra lezioni e lavoro autonomo dello studente, ha l’obiettivo di preparare i partecipanti all’esame del Certificato Internazionale di Catalano di livello A2 ed aiutarli a utilizzare la lingua in tutte le diverse situazioni comunicative. I contenuti del corso sono organizzati in blocchi di argomenti dedicati alla comprensione ed alla produzione scritta e orale.





Per iscriversi è necessario compilare il modulo disponibile a questo link https://forms.gle/skkPTmTxQhsoG8uy9 che sarà anche pubblicato sulla pagina FB facebook.com/PlataformaPerLaLlenguaAlguer. Le iscrizioni resteranno aperte sino al 11 gennaio.

Le lezioni, che si faranno online tramite piattaforme di videoconferenza, saranno tenute dal professor Iban L. Llop. Saranno utilizzati anche sistemi per la didattica a distanza (Google Classroom). I giorni e gli orari di lezione saranno concordati con i partecipanti una volta completata l’iscrizione.





Le lezioni inizieranno intorno a metà gennaio e finiranno nel mese di maggio. Le date delle prove di certificazione saranno comunicate più avanti, in base alle decisioni prese dall’Institut Ramon Llull, l’ente che organizza gli esami e conferisce le certificazioni. Il corso ha un costo simbolico di 30 euro per il pubblico e di 20 euro per i soci della Plataforma per la Llengua.





I partecipanti riceveranno come regalo di benvenuto una copia del libro-cd “Mans Manetes. L’Alguer: paraules, cançons i veus de minyons”, realizzato da Plataforma per la Llengua ed un calendario dell’associazione.