Alghero: corsi musicali gratuiti all'Istituto Verdi

Per esigenze economiche, considerati gli alti costi di gestione (fra i quali quelli del personale: i docenti sono assunti, nel rispetto delle leggi vigenti, con regolare contratto di lavoro) i posti disponibili sono limitati, per cui si è reso necessario redigere un regolamento di ammissione ed un termine per l'invio delle relative richieste. Con questa iniziativa l'istituto Musicale continua la sua opera, iniziata 72 anni fa nel 1948, a favore della collettività sarda e algherese.

Per venire incontro alle numerose richieste pervenute, l'Istituto Artistico Musicale Giuseppe Verdi di Alghero prosegue, anche per il prossimo anno, l'organizzazione di corsi musicali gratuiti. Causa COVID19, dovendo assicurare un giusto distanziamento docente-allievo, l'iniziativa è limitata a pochi strumenti (chitarra, fisarmonica, flauto, pianoforte, violino, sassofono).