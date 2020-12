Crescono gli spettatori virtuali del Cicle Gaudí a l’Alguer online (bilingue)

piattaforma

Il film in programma questo fine settimana, come sempre proposto in lingua originale con sottotitoli in italiano realizzati per l’occasione, è El viatge de la Marta, della regista Neus Ballús. La vicenda è focalizzata sul viaggio che la diciassettenne Marta compie in Africa con suo padre e suo fratello minore. La ragazza con la sua famiglia si annoia e preferisce passare più tempo con i giovani che lavorano in hotel. Queste nuove amicizie metteranno a dura prova il rapporto con suo padre e costringeranno la famiglia a parlare e cercare di capirsi.





La messinscena incorpora anche elementi del documentario, genere che la regista ha frequentato prima di approdare al cinema di finzione. Con l’eccezione di Sergi López, che interpreta il padre dei Marta, ed è un attore di grande esperienza, il cast è interamente composto da attori non professionisti. Brava di Roser Aguilar, online dal 18 al 21 dicembre, concluderà il ciclo per l’annualità 2020.





