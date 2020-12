Sant'Antioco: "L'uomo del mercato" selezionato tra i corti del Festival internazionale

Per L'uomo del mercato, distribuito da OFN Distribution&Sales, questa é la prima visione (online) regionale, dopo l'anteprima mondiale ad Alice nella città, sezione del Festival del Cinema di Roma 2020. Il cast: Mario Tocco (Mario), Alessio Arrais (Michael), Stefano Portas (Antonio), Sergio Piano (Efisio), Ester Casula (Miriam). La presentazione 'live' qui a Cagliari e in Sardegna dovrà ancora aspettare. A questo link della pagina Facebook del festival Passaggi d'Autore si può vedere online il trailer de L'uomo del mercato: https://www.facebook.com/138717589512603/posts/3690766597641000/ Il film è prodotto dalla casa di produzione Bibigula di Maurizio Abis e dal Celcam dell'Università di Cagliari, diretto da Antioco Floris, nel quadro delle attività formative dell'Ateneo cagliaritano.





Vede inoltre la partecipazione del Premio Solinas, e delle Università di Sassari e Roma Tor Vergata, con il contributo della Regione Sardegna (bando regionale per lo sviluppo del cinema in Sardegna). Distribuito da Olbia Film Network Distribution&Sales, “L’uomo del mercato” è realizzato con la collaborazione di Terra de Punt e Mommotty. Il cortometraggio di Paola Cireddu, autrice anche dello script, giornalista, musicista, fotografa e regista esordiente, nasce dalla sua sceneggiatura che nel 2017 ha ricevuto il riconoscimento come migliore opera a “Il Cantiere delle storie”, progetto del prestigioso Premio Solinas rivolto agli studenti universitari di diversi atenei italiani promosso assieme agli atenei sardi.





Il lavoro di scrittura è stato premiato all'unanimità da una giuria composta da registi, produttori, sceneggiatori, distributori tra i più attivi e di rilievo della scena cinematografica italiana con la seguente motivazione: L’uomo del mercato è un piccolo film in grado di descrivere un mondo attraverso un personaggio autentico ed emozionante. Ci ha colpito molto lo sguardo ossessivo e appassionato dell'autrice in grado di restituire immagini di grande impatto poetico”.

'L'uomo del mercato' scritto e diretto da Paola Cireddu, prodotto da Maurizio Abis (Bibigula) e Antioco Floris (Celcam - Unica), e tra le opere selezionate nella sezione “Intrinas” della 16° edizione di Passaggi d'Autore, il festival internazionale del cortometraggio di Sant'antioco. Dal 3 all'8 dicembre si potrà vedere sulla piattaforma web del festival. Tutte le info e le indicazioni per poter vedere tutti i cortometraggi online in programma al festival si possono trovare su www.passaggidautore.it e sui canali social del festival Passaggi d'Autore: Intrecci mediterranei.