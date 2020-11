Fiorenzo Serra Film Festival: oggi master class con Paolo Zucca

Domani, 26 novembre, il regista sardo Paolo Zucca sarà il docente d’eccezione della terza masterclass del Fiorenzo Serra Film Festival, intitolata “Dall’idea allo schermo”, che sarà trasmessa in diretta streaming sui canali del Fiorenzo Serra Film Festival su Facebook e YouTube. Paolo Zucca dopo la laurea in Lettere Moderne ha frequentato la scuola RAI per sceneggiatori e si è poi diplomato in regia alla N.U.C.T. di Cinecittà. Oltre a due lungometraggi, ha scritto e diretto corti, documentari e spot pubblicitari. Nato nel 1972, vive tra la Sardegna e Roma.





Prima di lui, nelle masterclass di lunedì. e martedì, si sono alternati altri due relatori: Giovanni Fancello, enogastronomo e giornalista, e il regista Antonio Maciocco, recente vincitore del premio Kentzeboghes e miglior regia al Nòt Film Fest. A chiudere le masterclass, venerdì 27, sarà il regista iraniano Milad Tangshir.



Intanto sulla piattadorma onlinesardegna.umanitaria.it sono ancora disponibili per la visione gratuita i 20 film finalisti del Festival, divisi in tre sezioni: la principale, sul tema “La dimensione culturale del cibo”, la sezione Antonio Simon Mossa che comprende i film di altra tematica e il Premio speciale Umanitaria che seleziona il miglior corto.





Il Fiorenzo Serra Film Festival, alla sua quarta edizione, è un evento in collaborazione con il Dipartimento di Storia e Scienze dell’Uomo e della Formazione dell’Università di Sassari. La serata finale, in cui saranno assegnati i premi, sarà trasmessa in live streaming dalle 17,30.

Ha vinto il David di Donatello e il Premio speciale della giuria a Clermont-Ferrand con “L’arbitro”, miglior cortometraggio italiano del 2008, e il suo ultimo film, “L’uomo che comprò la Luna”, è stato presentato a Busan e al Festival del cinema di Roma.