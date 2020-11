Ogni mercoledì alla scoperta di "Sassari nella Storia"

Ad aprire la rubrica è stata la ricercatrice botanica Eva Mameli, madre dello scrittore Italo Calvino, alla quale sono stati intitolati i giardini pubblici cittadini. Seguono il compositore Luigi Canepa, il pittore e incisore Giuseppe Biasi, l'illustratrice e ceramista Edina Altara, la prima donna italiana medica condotta, Adelasia Cocco, il poeta Annunzio Cervi; lo scultore, ceramista, illustratore e designer Eugenio Tavolara.





Concluderà il ciclo un'altra donna: Ellen Giles, un'antropologa americana vissuta a Sassari la cui storia è ricca di mistero. Gli hashtag per seguire la rubrica sono #SassarinellaStoria e #SassariCulturanonstop La pagina Facebook "Comune di Sassari - Cultura" oltre agli approfondimenti culturali sulla città, è aperta alle attività culturali che esprimono il lavoro delle tante associazioni, operatori culturali e artisti che da anni animano la vita culturale della città.





Tutte le associazioni culturali, gli operatori del settore e gli artisti possono contattare l’Amministrazione comunale con un messaggio privato sulla pagina Comune di Sassari - Cultura (preferibilmente un link di YouTube) per concordare e programmare la pubblicazione di contenuti. La rubrica è stata ideata dalle volontarie del progetto del Servizio civile dell’Amministrazione comunale “Raccontando Sassari”, coordinate dal settore Politiche culturali.

