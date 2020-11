Omnium CulturaI de l'Alguer dona al Parco Lo Petit Princip tradotto in algherese (bilingue)

L'Òmnium Cultural de l'Alguer ha voluto realizzare questa pubblicazione soprattutto per far sì che i visitatori del MASE (Museo Antoine de Saint-Exupéry), ubicato all'interno della Torre Nova di Porto Conte, e tutti i collezionisti e appassionati, abbiano a disposizione l'opera più conosciuta dello scrittore lì celebrato, tradotta nella lingua del luogo che Saint-Ex ha frequentato. Ricordiamo che A. de Saint-Exupery, aviatore oltre che scrittore, nel 1944 faceva parte della squadriglia francese del Gruppo di Ricognizione Aerea II/33, con base presso l'aeroporto militare di Fertilia, e che per circa tre mesi, fino al 18 agosto di quell'anno, aveva abitato una casa vicino alla Torre Nova.





E quel legame col territorio, anche se solo idealmente, continua fino ai nostri giorni. Oltre che col MASE, il Parco Naturale Regionale di Porto Conte i l'Area Marina Protetta Capo Caccia- Isola Piana, celebrano Saint-Exupéry e Il Piccolo Principe all'interno della Casa del Parco con una esposizione artistica permanente e con una aula didattica multimediale. L'edizione speciale de "Lo Petit Príncip" è stata realizzata grazie al contributo della Fondazione di Sardegna e alla convenzione stipulata tra l'Òmnium Cultural de l'Alguer ed il Parco Naturale Regionale di Porto Conte, e si può trovare, oltre che al MASE, nelle librerie di Alghero.





En aqueixos dies l'Òmnium Cultural de l'Alguer ha consegnat al Parc Natural Regional de Port Comte les còpies de l'edició especial de "Lo Petit Príncip", traducció en alguerés a cura de Carla Valentino de "Le Petit Prince" de Antoine de Saint-Exupéry. Una edició especial publicada a juny del 2020, gràcies a la col·laboració de l'editor activista Diegu Corràine, director de l'editorial sarda Papiros, celebrativa dels 120 anys de la nàixita de l'escriptor-aviador, amb les il·lustracions originals de l'autor a colors i amb una petita biografia enriquida de notícies a damunt del període que Saint-Ex ha passat a l'Alguer, poc primer de descomparir per sempre.





L'Òmnium Cultural de l'Alguer ha volgut realitz aqueixa publicació sobretot per fer sí que los visitadors del MASE (Museu Antoine de Saint-Exupéry), ubicat a dins de la Torre Nova de Port Comte, i tots los col·lecionistes i apassionats, tenguin a disposició l'obra més coneixuda de l'escriptor en allà celebrat, traduïda en la llengua del lloc que Saint-Ex ha freqüentat. Arrecordem que A. de Saint-Exupery, aviador oltres que escriptor, al 1944 feva part de l'esquadrilla francesa del Grup de Recognició Aèrea II/33, amb base a l'aeroport militar de Fertília, i que per més o manco tres mesos, fins al 18 d'agost d'aquell any, ha vivit en una casa a costat de la Torre Nova.





I aquell lligam amb el territori, també si sol idealment, continua fins als dies d'avui. Oltres que amb el MASE, lo Parc Natural Regional de Port Comte i l'Àrea Marina Protegida Cap de Caça -Ísola Plana, celebren Saint-Exupéry i Lo Petit Príncip a dins de la Casa del Parc amb una exposició artística permanent i amb una aula didàctica multimedial. L'edició especial de "Lo Petit Príncip" és estada realitzada gràcies al contribut de la Fundació de Sardenya i a la convenció entre l'Òmnium Cultural de l'Alguer i el Parc Natural Regional de Port Comte, i se pot trobar, oltres que al MASE, en les llibreries de l'Alguer.

