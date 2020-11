Cultura Alghero: a web channel la rapina della Siesta

Continua la programmazione su web channel con la 3° puntata di "Nnon ti scordar di me". Un programma ideato e condotto da Raniero Selva che in questa puntata vede La Poesia con Chiara Murru ; Il Racconto, con Nino Angius che ci tornare indietro nel tempo raccontando le notti della Siesta e della famosa rapina avvenuta nel lontano 1964. La Musica con Salvatore Maltana, La Maestra, Carmelita Zedda, La Ricetta di Giovanni Fancello, La Psicologa, Francesca Cadeddu che parlerà dell’ansia.



La voce narrante è di Maurizio Pulina. Il programma è prodotto da media web channel e da San Giuliano. Le immagini e il montaggio sono di Paolo Calaresu. Non ti scordar di me è un racconto, uno spaccato di vita che da voce ai giovani, alle donne e agli uomini della città di Alghero. Un rotocalco, con lo scopo di lasciare una traccia significante su argomenti a volte trascurati, con figure e personaggi che hanno contribuito alla crescita culturale della comunità della cittadina Catalana.