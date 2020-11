Cooperativa Mediateche Sarde lancia: "Facce da copertina"

Il risultato è divertente, a volte quasi impressionante, e così le #FacceDaCopertina della COMES hanno coinvolto lettrici e lettori di ogni età, in numerose città isolane e non solo, accomunati da una stessa grande passione: la lettura! “È anche così che la cultura può diventare contagiosa, camminando su binari non consueti come quelli di un gioco social diventato “virale”.





Ed è anche grazie a iniziative come questa che le biblioteche possono raccontarsi e incontrare gli utenti al di là degli scaffali e fuori dalle proprie stanze, soprattutto in un momento di restrizioni come quello che stiamo vivendo!” racconta Alessandra, la presidente COMES. Una piccola grande soddisfazione per la Cooperativa Sarda e per Mouse ADV, l’agenzia di comunicazione algherese che la supporta. “Speriamo che le #FacceDaCopertina e le immagini dei libri continuino a circolare, portando ovunque un po’ di questa bellezza!”

Il titolo può ingannare, ma le #FacceDaCopertina della COMES Cooperativa Mediateche Sarde nulla hanno a che vedere con le prime pagine patinate. L’iniziativa, nata quasi per gioco sui canali social della Cooperativa, prevede infatti la pubblicazione di foto che ritraggono i volti presenti sulle copertine di libri di ogni genere, a coprire il volto della “modella” o del “modello” di turno.