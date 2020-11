Alghero: Stefano Campus confermato presidente dell'Omnium Cultural (bilingue)

Sono stati eletti: Stefano Campus, Presidente; Carla Valentino, Vicepresidente; Giuseppe Piga, Tesoriere; Susanna Sanna, Segretaria; Maria Rosa Martinelli, Alberto Marras, Andrea Marras, Antonello Stagnaro, Giancarlo Vidili, Consiglieri. La nuova Giunta Direttiva resterà in carica quattro anni e s'impegnerà a portare avanti le attività proprie dell'associazione come le iniziative di promozione dell'algherese in vari ambiti.

Chi si vuole associare e collaborare con l'Òmnium Cultural de l'Alguer nell'azione di promozione e valorizzazione della lingua e della cultura algherese, può chiedere informazioni inviando una email a omnium.alguer@gmail.com.





NOVA JUNTA DIRECTIVA A L'ÒMNIUM CULTURAL DE L'ALGUER Lo 28 d'octubre han tengut lloc les eleccions pel renovament dels encàrrecs de la Junta Directiva de l'Òmnium Cultural de l'Alguer, arribada a escadença, després de cinc anys. En conformitat amb les normes emanades del Govern italià relativament a l'emergència Covid-19, no és estat possible reunir tots los socis en Assemblea i, per això, és estat necessari exprimir lo vot a distància, a través de email o missatges whatsapp.





Són estats elegits: Stefano Campus, President; Carla Valentino, Vicepresidenta; Giuseppe Piga, Tresorer; Susanna Sanna, Segretària; Maria Rosa Martinelli, Alberto Marras, Andrea Marras, Antonello Stagnaro, Giancarlo Vidili, Consellers. La nova Junta Directiva restarà en càrrec per quatre anys i s'empenyarà a portar envant les activitats pròpies de l'associació com les iniciatives per la promoció de l'alguerés en diversos àmbits.





Qui se vol fer soci i col·laborar amb l'Òmnium Cultural de l'Alguer en l'acció de promoció de la llengua i de la cultura alguereses, pot demanar informacions enviant una email a omnium.alguer@gmail.com

Lo scorso 28 ottobre si sono tenute le elezioni per il rinnovo degli incarichi della Giunta Direttiva dell'Òmnium Cultural de l'Alguer, arrivata a scadenza dopo cinque anni. In conformità con le norme per il contrasto dell'emergenza Covid-19 emanate dal Governo italiano, non è stato possibile riunire tutti i soci in Assemblea e, per questo motivo, si è reso necessario votare a distanza, tramite email o messaggi whatsapp.