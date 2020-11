Alghero alla Wikimaratona della lingua catalana (bilingue)

A causa della pandemia, la Wikimaratona sarà sviluppata online e, inoltre, la durata sarà modificata per passare dalla Notte Digitale delle precedenti edizioni a un'intera settimana di attività in rete, che sarà annunciata con l'etichetta # Viquillengua7x7. I partecipanti amplieranno le voci su Wikipedia dei principali linguisti della lingua catalana. La sfida per i wikipediani e per chiunque voglia partecipare è creare o espandere almeno 50 articoli dei 70 linguisti proposti.





Nel caso di Alghero, l'intenzione dei Wikipediani è di ampliare la conoscenza di sette diversi studiosi algheresi: Rafael Caria, Antoni Nughes, Pais i Melis, Joan Palomba, Josep Sanna, Rafael Sari, Pasqual Scanu. Che con la loro opera hanno contribuito alla dignità, tutela e diffusione del catalano di Alghero. L'obiettivo durerà una settimana e siete tutti invitati a partecipare, troverete tutte le informazioni sulla pagina di diffusione: https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:VII_Viquimarat%C3%B3_de_la_Llengua_Catalana





L'Alguer a la Viquimarató de la Llengua Catalana, del 6 al 13 de Novembre. L'Ofici de l'Alguer de la Delegació del Govern de Catalunya a Itàlia, col·labora a la iniciativa d’Amical Wikimedia i de la Direcció General de Política Lingüística, amb l'organització de la Viquimarató de la Llengua Catalana centrada en els lingüistes dels territoris de parla catalana, durant la setmana del 6 al 13 de novembre.





Degut a la pandèmia, la Viquimarató es desenvoluparà en línia i, a més, es modificarà la durada per passar de la Nit Digital d'anteriors edicions a una setmana sencera d'activitat a la xarxa, que es donarà a conèixer amb l'etiqueta #Viquillengua7x7. Els participants ampliaran les entrades a la Viquipèdia dels principals lingüistes del nostre idioma. El repte que es planteja als viquipedistes i a tothom que hi vulgui participar és aconseguir crear o ampliar com a mínim 50 articles dels 70 lingüistes proposats.





En el cas de l'Alguer la intenció dels viquipedistes és ampliar els coneixements de set diferents estudiosos de l'alguerès: Caria, Rafael Nughes, Antoni Pais i Melis, Joan Palomba, Joan Sanna, Josep Sari, Rafael Scanu, Pasqual Els quals amb el seu treball han contribuït a la dignificació, salvaguarda i difusió del català de l'Alguer.





L'objectiu plantejat durarà una setmana i esteu tots convidats a participar, trobareu tota la informació a la pàgina de difusió: https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:VII_Viquimarat%C3%B3_de_la_Llengua_Catalana

L'Ufficio di Alghero della Delegazione del Governo della Catalogna in Italia, collabora all'iniziativa di Amical Wikimedia e della Direzione Generale di Politica Linguistica, con l'organizzazione della Wikimaratona della Lingua Catalana focalizzata nei linguisti dei territori di lingua catalana, nella settimana dal 6 al 13 novembre.