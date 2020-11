Concorso di Poesia sarda online: entro il 10 novembre le iscrizioni

I poeti interessati devranno inviare un video con la registrazione , vocale e visiva , mentre recitano la propria poesia e dovranno inviarla al seguente l'indirizzo mail: demontismario62@gmail.com. I video verranno pubblicati e lasciati in evidenza due giorni per essere ascoltati e votati con un voto che va da 5 a 10. Vincerà la poesia più votata.

Il gruppo sociale storico Solu in Sardu, con la collaborazione dell'Associazione culturale Alas in Bolu, costanti nel promuovere e valorizzare la lingua sarda e le tradizioni, organizzano un concorso di poesia online riservato esclusivamente alla recita in lingua sarda. Si accettano tutte le sue varianti. Il tema è libero e i versi possono essere in rima o sciolti. La scadenza per partecipare é fissata per il giorno 10 di Novembre 2020.