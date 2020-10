Alghero: recuperata la maglietta dei Tupamaros - Un pezzo di storia della città murata

Barbe lunghe, zoccoli d'estate e d'inverno , abbigliamento particolare, in controtendenza alla moda dell'epoca, bicipiti in evidenza , sguardo sicuro e sempre pronti a combattere anche a suon di cazzotti quelle che consideravano ingiustizie o prevaricazioni. Un gruppo di giovani con una fortissima fede per l'identità locale il cui regno era tra le mura dei bastioni, nel centro storico, sulla scogliera sottostante le antiche mura aragonesi. D'estate affascinavano le prime turiste inglesi che sbarcavano sulla Riviera del Corallo quando Alghero cominciava a scoprire l'industria delle vacanze.





Ora questo pezzo di storia di quei tempi registra un momento importante, quasi una consacrazione ufficiale, un riconoscimento pubblico. La maglia celebrativa dei Tupamaros degli anni ‘70 firmata dall’artista Riccardo Ledda è stata riesumata. recuperata grazie alla passione verso il " come eravamo" di una associazione culturale. La maglietta l'’aveva realizzata con una bella immagine della pesca con il “rall” sotto la torre della Muralla, luogo simbolo di quell’epoca quasi leggendaria.





L’operazione di recupero e ristampa è stata fatta dall’Associazione Culturale Cabirol che ha ritrovato il capo originale del 1976 conservato da Berto Calaresu, leader del gruppo folk Los Amics de la Muralla, a cui sono andate in dono le nuove t-shirt. L’iniziativa del presidente dell’Associazione Cabirol Giovanni Chessa vuole in questo modo, oltre che promuovere il ricordo di un pezzo di storia della città, ricordare l’artista Riccardo Ledda scomparso nel 2013.

I più avanti negli anni non possono non ricordarli anche perchè era difficile che passassero inosservati. I Tupamaros in versione algherese si ispiravano ideologicamente a una un'organizzazione di guerriglia urbana di attiva in Uruguay tra gli anni sessanta e gli anni settanta del secolo scorso ma il loro atteggiamento in ambito locale era indubbiamente molto meno violento, più casalingo, ma comunque manifestava una posizione di dissenso verso il potere politico di quegli anni.(g.o.)