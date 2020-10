Ultimi impegni in agenda per Arrexinis

In questi spazi è allestita una mostra di abiti tradizionali sardi rivisitati in chiave moderna dagli studenti dell'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Sociali "Sandro Pertini" di Cagliari nell'ambito del progetto "CuciAmo" che ha preso forma nelle classi 4C e 4° del corso Tessile Sartoriale.





Partendo dai capi di abbigliamento con tessuti della cultura sarda, rivisitandoli e rendendoli contemporanei, gli allievi hanno sperimentato in chiave creativa e tecnica la progettazione della mini collezione di moda ora in esposizione a Pill' 'e Mata: undici capi di abbigliamento che si possono ammirare fino a questo sabato (17 ottobre) dalle 17 alle 19 in concomitanza con le visite alla necropoli – solo su prenotazione al numero 3883899755 o via mail all'indirizzo prenota@formaepoesianeljazz.com – condotte dalla storica dell'arte Domenica Puggioni nel sito archeologico.





La necropoli di Pill' 'e Mata, i cui scavi sono iniziati nell'aprile del 2000, sì è rivelata di grande importanza sia per l'integrità delle tombe – che sono comprese fra l'età punica e la tarda età romana (tra il quarto secolo a .C. e il quarto/quinto d.C.) - sia per i caratteri tipologici che la distinguono dalle altre finora conosciute in Sardegna, sia ancora per i reperti rinvenuti: ceramiche, monete, piatti, lucerne, ma anche resti scheletrici.





Sabato 17 ottobre, ultima giornata di Arrexinis, mostra e visite guidate saranno disponibili dalle 16,30 alle 18,30, ma anche in mattinata, a partire dalle 10: nell'occasione, alle 10,30, è in programma una presentazione dell'esposizione di abiti con la partecipazione del sindaco di Quartucciu Pietro Pisu, dell'assessora alla Cultura Elisabetta Contini, della responsabile del progetto Angela Usai, docente di laboratori tecnologici ed esercitazioni dell'Istituto Professionale "Sandro Pertini", e della dirigente scolastica Anna Maria Maullu.

L' l'iniziativa culturale promossa a Quartucciu dall'Assessorato alla Cultura del Comune e cofinanziata dalla Fondazione di Sardegna per l'organizzazione della cooperativa Forma e Poesia nel Jazz. Completata sabato scorso, nella Domus Art, la serie di eventi "live" con un concerto del Duo Perfetto e una conferenza sul tema della scrittura nuragica dello studioso Gigi Sanna, la manifestazione concentra i suoi appuntamenti conclusivi nella struttura della necropoli punico-romana di Pill' 'e Mata, alla periferia di Quartucciu.