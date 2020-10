E' cominciato l'800 ad Alghero - Stasera in piazza del teatro

La Città risplenderà di una nuova vita con la Mostra che racconterà Alghero e la Sardegna tra ‘800 e ‘900 con pezzi storici unici ed evocativi. In quest’aria di festa e rievocazioni storiche non poteva mancare una chiacchierata con alcuni ospiti d’eccezione: Merchiorre Gioja e Giuseppe Manno. Appassionati dell'800, ma anche semplici curiosi attratti da abiti d'epoca, accadimenti della storia locale, cene d'atmosfera e bon-ton, una ocacsione da non perdere per diventare protagonisti dell'evento.





L’intento dell’Associazione è quello di far rivivere uno spaccato del passato della città attraverso personaggi e fatti storici, rievocando con musiche, costumi, pietanze e atmosfere l’800 ad Alghero. La divulgazione storica; la musica, quale linguaggio universale, attraverso la quale l’uomo dell’800 comunica e afferma la propria identità; l’evocazione teatralizzata sono i tre elementi cardine della IV ed. dell’evento. Di seguito il programma a partire da oggi Sabato 10 ottobre. Evocazione teatralizzata di fatti accaduti ad Alghero a marzo del 1821 in collaborazione con l’Associazione Culturale Les Bruixes per la regia di Federico Pacifici.





Lo spettacolo si terrà in piazza del Teatro con inizio alle ore 20. La prenotazione è obbligatoria Domenica 11 Ottobre :- Passeggiando nell’800 (itinerante). Centro storico di Alghero via Carlo Alberto, via Roma, Piazza Civica, Cattedrale Sante Maria - dalle h 19,00 alle 19,50. - Concerto di musica classica con i Solisti dell’Ichnusa Chamber Orchestra con la partecipazione del violinista Solista M.° Michelangelo Lentini in collaborazione con l’Istituto Artistico Musicale G. Verdi di Alghero. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria. Chiesa di Santa Maria (Cattedrale di Alghero) - h. 20,00 - Ristorante la Lepanto. Cena storica, in abito storico, minuta curata dall’esperto gastronomo Giovanni Fancello.





Ingresso a pagamento con prenotazione obbligatoria, posti limitati. - h. 21,30 Martedì 13 ottobre - Chiacchierata su Giuseppe Manno con Mauro Porcu, direttore di Casa Manno. A seguire, annullo postale Primo Giorno d’emissione in collaborazione con il Circolo Filatelico Numismatico del Collezionismo e modellismo algherese e Il Museo Casa Manno. Torre San Giovanni Largo San Francesco – Alghero – dalle ore 19,30. - Mostra: Raccontiamo Alghero e la Sardegna tra ‘800 e ‘900 (fino a domenica 18) Ingresso libero contingentato, senza prenotazione. Torre San Giovanni Largo San Francesco - Alghero - dalle 17,30 alle 20,30 L'evento è cofinanziato dal bando Salude&Trigu CCIAA SS.

L'evento per quasi 10 giorni grazie all'impegno dell’Associazione Itinerari nel Tempo darà vita a una delle rassegne storiche itineranti più importanti e seguite della Sardegna. Il XIX secolo prenderà vita con Concerti in Cattedrale, un’evocazione teatralizzata di fatti accaduti ad Alghero a Marzo del 1821, una Cena Storica presso il Ristornate La Lepanto, un annullo filatelico e con eleganti Passeggiate per le vie del centro storico con gli abiti storici del 1800.