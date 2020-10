Sassari: da oggi e fino a Domenica Masterclass di violino a Santa Maria

La masterclass, rivolta principalmente agli studenti dei conservatori e dei licei musicali, verterà sulla ri-lettura delle sonate e partite per violino solo di J. S. Bach, caposaldo indiscusso da oltre tre secoli di tutta la letteratura violinistica. Verranno approfonditi i principali problemi tecnici e musicali dal punto di vista filologico, alla luce di un’esperienza che da circa 60 anni ci hanno lasciato in eredità grandi maestri dell’esecuzione “storicamente informata”, basata sui testi dell’epoca, riguardanti aspetti sacrificati in nome del violinismo romantico e prettamente virtuosistico.





Docente di questo importante momento formativo, il violinista Attilio Motzo, violinista sardo, docente al Conservatorio “G.P. da Palestrina” di Cagliari e massimo esperto della materia. Sabato 9 alle 20.30 le atmosfere della musica barocca prenderanno forma e sostanza durante il concerto dal titolo “Il virtuosismo italiano del ‘600”. Attilio Motzo al violino barocco e Fabrizio Marchionni al clavicembalo proporranno al pubblico brani di repertorio dei compositori Giovanni Bassano, Dario Castello, Marco Uccellini, Antonio Bertali e Domenico Scarlatti.

Bach e la musica del Seicento protagonisti del doppio appuntamento in programma questa settimana con il Festival Internazionale di musica antica “note senza tempo”. La Biblioteca del Convento dei Frati Minori di Santa Maria di Betlem ospita a partire da , giovedì 7 e fino a sabato 9 ottobre, la Masterclass di violino barocco dal titolo “Le sonate e partite di Bach”.