"Incontri Musicali" rende omaggio a Beethoven con il Festival Pianistico

L'Associazione “Incontri Musicali” vuole rendere omaggio al genio musicale dell'autore della Sinfonia Numero 0, dedicandogli un Festival Pianistico, che si svolgerà sul palco dell'Antica Casa Olla, a Quartu, da Sabato 10 a Sabato 31 Ottobre. Sei gli spettacoli in programma, per un cartellone ricco di spunti interessanti e di qualità: si inizia con lo spettacolo del Maestro Marcello Calabrò, sabato 10 ottobre alle ore 20.30.





Ad aprire alcune serate dedicate a Beethoven, genio che compose strabilianti musiche patrimonio oggi dell'arte musicale mondiale, ci sarà l'esibizione dei migliori allievi della Scuola Civica di Musica “Luigi Rachel”, di Quartu Sant'Elena. Per assistere al concerto, il cui prezzo del biglietto è 5 euro, è obbligatoria la prenotazione al numero 351/8113531 Marcello Calabrò nasce nel 1992 a Cagliari dove intraprende gli studi pianistici col M° Aurora Cogliandro e quelli di composizione col M° Emilio Capalbo presso il conservatorio G.P. da Palestrina.





Qui consegue il Diploma tradizionale di pianoforte col massimo dei voti e il Diploma Accademico di II Livello in pianoforte col massimo dei voti, la lode e la dignità di pubblicazione della tesi, intitolata Alcune parole del linguaggio pianistico contemporaneo; quest’ultima, incentrata su Encores di Luciano Berio, Aforismi di Franco Oppo e due lavori propri.





Nel 2016 frequenta il corso di perfezionamento annuale presso l’accademia “Aldo Ciccolini” di Trani, sotto la guida del M° Pierluigi Camicia. Nel contempo viene premiato in diversi concorsi internazionali per categoria d’età, e frequenta le masterclass pianistiche dei Maestri Stanislav Pochekin, Pierluigi Camicia, Pietro De Maria, Francesco Libetta, Lilya Zilberstein, Enrico Pace, Marian Sobula, e compositive dei Maestri Rossella Spinosa, Sonia Bo, Orazio Sciortino, Claudio Ambrosini, Federico Gardella, Alessandro Solbiati, Francesco Filidei.





Nel 2013 debutta con l’orchestra eseguendo il BWV1052 di Bach al fianco dell’orchestra del conservatorio di Cagliari, con la quale ha modo di eseguire anche il triplo di Mozart KV242 (2015) e il Quarto Concerto di Beethoven (2019).





La sua attività solistica lo vede impegnato inoltre in concerti cameristici o di pianoforte solo, con particolare attenzione alla musica dell’ultimo secolo, eseguendo, oltre che lavori propri, sia opere del ‘900 storico che di compositori viventi in festival come Inaudita (Cagliari, a cura dell’Ensemble Spaziomusica), New Made Week (Cagliari, a cura del New Made Ensemble), Festival 5 Giornate (Milano, a cura del New Made Ensemble), Domenica in concerto (Oristano, a cura dell’Ente Concerti Alba Pani Passino) e altri.





Dal punto di vista compositivo collabora attivamente col Conservatorio di Cagliari e riceve commissioni dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Cagliari e Oristano, dal Leb Sard Festival (Iglesias), dall’Ente Concerti Alba Pani Passino (Oristano), dalla Fondazione Cantiere (Montepulciano). Collabora assiduamente, come strumentista e compositore, con l’Ensemble Scisma di Cagliari. Dal 2016 insegna pianoforte presso la scuola civica di musica Luigi Rachel di Quartu Sant’Elena.

