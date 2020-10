Villanova Monteleone: a Su Palatu "Il breviario per notturni campestri"

Nello spettacolo, a metà strada tra teatro e musica, il sacro ed il profano si fondono tra suoni, parole e ricordi, in una Sardegna ancestrale e magica che riecheggia tra preghiere e rituali tramandati a fior di labbra, vibrazioni radio temporali di suoni d'altri tempi, la fine del mare, amori ermetici, attese in silenzio e canti dispersi nella notte.





Il testo, opera dello scrittore Massimiliano Fois e pubblicato dalle Edizioni Nemapress, nel 2018 è arrivato alla terza ristampa e recentemente, l'opera, ha ricevuto il Primo Premio Poesia Edita al Premio Letterario Osilo, tra i più longevi e importanti dell'isola. L'evento di sabato è patrocinato dal Comune di Villanova Monteleone, Su Palatu Villanova Monteleone e dalla Unione Comuni del Villanova. L' ingresso è gratuito, per informazioni e prenotaziani: 079 960406-079 6015025.

Sabato 10 ottobre alle ore 19.00, a Villanova Monteleone, presso la sala Pietro Onida de su Palatu e sas Iscolas in via Papa Giovanni XXIII, andrà in scena la 17esima data del concerto poetico“Breviario per notturni campestri”, testi e voce Massimiliano Fois, chitarra, armonica e voce Quirico Solinas, Manuele Costantino alla tromba, Dario Pinna al violino e Riccardo Pinna al pianoforte.