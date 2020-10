Si rinnova a Cagliari l’appuntamento con il Festival Spaziomusica

Il Festival Spaziomusica si inserisce nelle attività più ampie di 10 nodi, la rete dei festival d’autunno a Cagliari, nata sei anni fa per lasciare tracce, edificare luoghi, per costruire l’occasione di un confronto sui nuovi linguaggi artistici, come spazio comune di ospitalità della scena internazionale, co-produzioni originali, contesto crocevia di sperimentazione.





“In questo inedito periodo caratterizzato dalla pandemia in corso, abbiamo deciso di focalizzarci e impegnarci nella ricerca e presentazione di recenti produzioni di musica contemporanea – afferma la direzione artistica del festival –, e abbiamo deciso di intitolare l'intera programmazione della stagione 2020 Oltre il senso, perché il presupposto è quello di un coinvolgimento non solo sensoriale degli spettatori, ma anche e soprattutto emozionale.





Tale obiettivo verrà perseguito attraverso la ricca programmazione concertistica, realizzata in collaborazione con il festival Signal Reload e Spazio B, che vedrà il susseguirsi sui palchi del Teatro Massimo di Cagliari, nella prima settimana del mese di ottobre,di musicisti di fama nazionale e internazionale della musica contemporanea ed elettronica. Con il programma di quest’anno ci si propone di esplorare il campo della musica d'avanguardia e le sue innumerevoli escursioni, multimediali ma anche escursioni che più profondamente sconfinano e interagiscono con altri linguaggi espressivi ed emozionali.”





Spaziomusica è realizzato in collaborazione con le associazioni Ticonzero e Spazio B, con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. L’ingresso a tutti gli appuntamenti della manifestazione è gratuito. Info e prenotazioni all’indirizzo spaziomusica@gmail.com e al numero 347 5556488.

Da lunedì 5 a domenica 11 ottobre il festival proporrà negli spazi del Teatro Massimo di Cagliari il suo consueto programma, quest’anno realizzato in collaborazione con il centro di produzione e ricerca artistica multidisciplinare TiConZero e Spazio B, che si dirama tra concerti e performance acustiche e audiovisive con un importante cartellone di ospiti tra i quali Marco Ferrazza, Paolo Pastorino, Roberto Musanti, Daniele Ledda, Emanuele Balia, Giacomo Salis, Matteo Muntoni, Marco Orrù, Perry Frank, Francesco Medas e Alberto Saguto.