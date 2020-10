Il paesaggio sardo patrimonio dell'Unesco: ci crede tutto il consiglio regionale

Lo spiega Aldo Salaris, coordinatore regionale dei Riformatori Sardi che per primi si sono fatti promotori dell’iniziativa accolta favorevolmente da tutte le sigle politiche e da oltre 170 amministrazioni comunali della Sardegna. «È una grande sfida identitaria per noi Sardi - afferma Salaris. Abbiamo un immenso patrimonio da salvaguardare che necessita di essere maggiormente tutelato e valorizzato anche in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a beneficio della Sardegna e delle future generazioni.





In questi ultimi mesi è cresciuto un forte interesse da parte di tutti, cittadini, gruppi, associazioni, e grazie ai media si è riuscito a dare risalto all’iniziativa e al sentimento identitario di noi Sardi. Ora diventa fondamentale fare un passo avanti per tutelare e fruire correttamente, attraverso un’attenta gestione, questo straordinario patrimonio nuragico e il suo contestuale paesaggio. La grandiosità e la straordinaria diffusione dei monumenti nuragici, oltre sei mila i siti già censiti, danno un’impronta indelebile al territorio e fanno emergere una civiltà di grandi architetti e scultori.





Con l’istanza presentata alla Commissione Italiana Unesco di Roma per l’inserimento nella Lista del Patrimonio dell’Umanità, ci auguriamo di portare a compimento il progetto nell’interesse dei Sardi e della Sardegna. Ora la parola a Roma e successivamente a Parigi dove ha sede l'Unesco».

La mozione sul riconoscimento da parte dell’Unesco del paesaggio culturale della Sardegna e la definizione del suo territorio quale “museo aperto” è stata approvata all’unanimità dal Consiglio Regionale. È ora in corso l’istanza per l’inserimento nella lista dei beni richiedenti la nomina di Patrimonio Culturale dell’Umanità.