Castelsardo: Il primo libro di Zaira Zingone

Questo volume è un frammento di umanità, un’opportunità, un piccolo e prezioso regalo che custodisce qualcosa che appartiene ad ognuno di noi. Perché ogni vita che si racconta senza paura diventa la vita di ciascuno. Anche quando lo celiamo a noi stessi.” Dalla prefazione di Francesca Arca L’evento si svolgerà domenica 27 settembre a Castelsardo presso la libreria Mondadori, in via Roma 24, alle ore 19:00. L’autrice incontrerà i suoi lettori in compagnia di Francesca Arca.

Dopo il successo ottenuto con la partecipazione al Bookolica Festival di Tempio Pausania, prosegue il ciclo di presentazioni del libro d’esordio di Zaira Zingone, “Andai nei boschi”, pubblicato da Catartica Edizioni a fine febbraio (Collana Tremori). “Il viaggio di Zaira nella propria vita racconta la nostra storia di esseri umani. Fallaci e spaventati, bellissimi e delicati, pieni di forza e di meraviglia, eterni bambini che guardano l’esistenza.