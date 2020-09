Alghero: gli incontri fisici ai tempi del Covid - Alla Galleria Cult Karin Fisslthaler

La vicinanza fisica diventa un desiderio e una finzione che viene accennata solo in immagini storiche provenienti in gran parte dal mondo del cinema e materiale preesistente. Con le tecniche del ritaglio e composizione di nuovi vuoti, non si evidenzia solo l'assenza e la distanza, ma si aprono anche intriganti spazi di pensiero per il pubblico, con la rivisitazione delle teorie di appropriazione in arte.





L’esposizione è infatti – non da ultimo - una piccola sfida alla ricerca di titoli e nomi conosciuti, quegli indizi che, conducendoci al metraggio storico celebre , ci costringe a nuove letture. Nel cortometraggio goodbye, icone e star del cinema sono ricondotte da Karin Fisslthaler alla gestualità essenziale che, decontestualizzata e rimontata entra in dialogo con la voce e la musica della stessa artista alias Cherry Sunkist, porta-voce di un nuovo e più stratificato messaggio.





Il progetto si svolge in collaborazione con Land Salzburg, Forum Austriaco di Cultura-ROMA/BMEIA, Museo Casa Manno/Alghero, Edizioni Nemapress, Ass. Fondo VP-Sardinia. L'Esposizione sarà visitabile fino all'11 ottobre. Tutti i giorni dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Altri orari su appuntamento con mail a: galleriacult@gmail.com La Galleria CULT dispone di due ingressi sui Bastioni Marco Polo 39 a/b consente quindi l'ingresso e l'uscita in sicurezza.

Prosegue nella Galleria Cult la nuova esposizione personale di Karin Fisslthaler I Miss You , secondo il programma Austriamentis 2020. L'artista, in residenza con borsa di studio del Land Salzburg, si dedica da tempo ai temi del corpo, degli incontri umani e della comunicazione. Si concentra spesso sulle rappresentazioni di gesti e tatto che isola, raggruppando e riorganizzando le immagini trovate. Nelle sue attuali opere di collage riflette anche la situazione di incontri fisici e contatti che è cambiata a causa della realtà COVID-19.