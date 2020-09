Dalla Generalitat de Catalunya la gratitudine per l'insegnamento del catalano a scuola (bilingue)

Indubbiamente nel campo della scuola e della didattica di Alghero il comune ha un'esperienza importante, particolarmente rilevante a nostro avviso è stato il Progetto Joan Palomba realizzato dal 1999 al 2011 grazie alla collaborazione tra il Comune di Alghero e l'Omnium Cultural de l’Alguer / Centre de Recursos Pedagògics Maria Montessori. Ma non solo, anche l'instancabile attività di enti come l'Obra Cultural de l'Alguer e l'Escola d'Alguerès Pasqual Scanu, la Plataforma per la Llengua de l’Alguer, l'Ateneu Alguerès, l’Associació per la Salvaguarda de la Llengua, che con il loro lavoro dentro e fuori la scuola hanno permesso di raggiungere questo traguardo.





Delibera N. 44/35 DEL 4.09.2020 del Govern de Sardenya un pas important pel català de l'Alguer En aquests dies passats s'han publicat les línies guia que permetran aplicar la Llei Regional Sarda n. 22/2018 "Disciplina della politica linguistica regionale", aquestes línies guia acordades amb el Ministeri d'Educació italià (MIUR) donen un marc d'aplicació concreta que permet l'ensenyament de l'alguerès a les escoles de la ciutat dins el currículum escolar, un fet certament històric del qual tots els algueresos i la comunitat catalana internacional només pot mirar amb satisfacció.





Arribar avui a aquest objectiu ha estat un treball col·lectiu on diferents personalitats alguereses han tingut un paper rellevant, des de la seva posició com a consellers regionals en diferents legislatures, com assessors o com ara des de la presidència del Consell Regional. En el mateix sentit dir que els diferents síndics de l'Alguer i els diferents consells comunals de la ciutat, al llarg dels anys han mantingut sempre una posició de defensa de la identitat diferencial de la ciutat, fet que constatem actualment també amb l'actual Síndic i els projectes de col·laboració programats entre la Generalitat i el Municipi de l'Alguer pels pròxims anys.





Sense dubte en el camp de l'escola i de l'ensenyament de l'alguerès el municipi de l'Alguer té una experiència important, especialment rellevant fou al nostre entendre el Projecte Joan Palomba portat endavant del 1999 al 2011 gràcies a la col·laboració entre el Municipi de l'Alguer i l'Òmnium Cultural de l'Alguer/Centre de Recursos Pedagògics Maria Montessori. Però no només això, també l'activitat incansable d'entitats com l'Obra Cultural de l'Alguer i l'Escola d'Alguerès Pasqual Scanu, la Plataforma per la Llengua de l'Alguer, de l'Ateneu Alguerès, de l'Associació per la Salvaguarda de la Llengua, que amb el seu treball dins i fora de l'escola han permès arribar a aquest objectiu.





Les línies guia que la Junta de Govern de la Regió Sardenya ha publicat sota la presidència de Christian Solinas, i amb l'assessor Andrea Biancareddu com a responsable de l' "Assessorato della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione,spettacolo e sport", són al nostre entendre un pas molt important, culminació de la llei aprovada durant l'anterior legislatura sota el mandat del President Francesco Pigliaru, i d'altres iniciatives legislatives que no havien arribat a bon port malgrat la voluntat de tots els sards de preservar la seva identitat.





A totes les persones que han fet possible aquesta fita per la cultura de Sardenya el nostre agraïment i felicitació, a tots els sards el nostre desig que la seva llengua ocupi el lloc d'importància social que hauria d'haver tingut sempre, als algueresos dir que per a nosaltres són part indispensable i insubstituïble de la comunitat cultural catalana, i que enfront dels nous reptes a afrontar la Generalitat de Catalunya respon com ha fet sempre, oferint la seva col·laboració des d'ara mateix al Govern de Sardenya i a l'administració Municipal de l'Alguer, en tots aquells aspectes que la nostra experiència de més de quaranta anys d'escola catalana en català puguem aportar.

