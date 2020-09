"Totus impari po Su Sardu": da ottobre a marzo per la tutela della nostra limba

I laboratori sono destinati ai cittadini residenti e si articoleranno in uno o due incontri settimanali (sino al raggiungimento di sessanta ore di formazione), e verranno tenuti dai docenti Renzo Cugis, Stefania Liori, Maurizio Marzo, Emanuele Pittoni e Flavio Secchi, spaziando tra i generi musicali pop, rock, reggae, hip hop, dub, etnorock e ska. Le sedi delle lezioni potranno essere scelte dagli allievi al momento dell’iscrizione tra sei diverse opzioni: la Biblioteca Emilio Lussu di Cagliari, la Casa Melis di Capoterra, il Teatro Ex Montegranatico di Maracalagonis, il Centro Famiglia di Sarroch, la Biblioteca Comunale di Selargius e il Centro Polivalente di Sinnai.





La conclusione dei laboratori - prevista per il prossimo mese di marzo – prevede una performance live finale con l’esibizione di tutti gli allievi coinvolti. Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre sabato 3 ottobre. Per informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria organizzativa di Synesis srl, operativa dalle 9.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì e raggiungibile ai numeri di telefono 070 3495368 – 375 5282076 e via email all’indirizzo totusimpariposusardu@gmail.com.





L’avviso e la documentazione sono consultabili e scaricabili cliccando sul seguente link. “Totus impari po Su Sardu” fa parte di un progetto di tutela delle minoranze linguistiche parlate in Sardegna finanziato dalla L.482/99, artt. 9 e 15 – L.R. 6/2012, art. 13, comma 2 – L.R. 3.07.2018, N. 22, art. 10, commi 4 e 5. L’intera attività è gestita dalla società Synesis srl.

