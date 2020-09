Alghero: un concorso per "Lu Cantar"

L’obiettivo è quello di far vivere le suggestioni che la fonte suscita attraverso le espressioni dell’arte e mantenere così i riflettori sempre accesi perché il Càntar non cada di nuovo nell’oblio. La mostra si avvale del patrocinio della Fondazione Alghero, che ha riconosciuto il valore storico e artistico, nonché sociale, dell’iniziativa, inserendola nel programma dei festeggiamenti dedicati al santo Patrono. Siamo convinti che l’arte offra spunti e intuizioni di grande effetto, capaci di rinforzare e rinnovare il legame degli algheresi con Lu Càntar.





Un patrimonio da recuperare e mai più disperdere, considerate anche le condizioni in cui è stato trovato il sito prima dell’intervento della cooperativa sociale Ecotoni che, con questo progetto, ha ripercorso la strada tracciata dal gruppo speleologico guidato da Ferruccio Zarini e dall’associazione Alba 15 anni fa. A questo proposito, oltre alle opere in concorso, la mostra esporrà foto storiche e attuali che si riferiscono ai lavori di riqualificazione. La mostra sarà inaugurata venerdi 25 settembre alle ore 18, presso la Torre di San Giovanni, in Largo San Francesco,e proseguirà il sabato e la domenica con i seguenti orari: 10,30-13,00 e 17,00-21.30. Le premiazioni sono programmate per la sera del 27 settembre, alle ore 19,00.

“Lu Cantar: una fonte per l’arte” è il titolo di un concorso che rappresenta l’evento conclusivo del progetto “Salus per Aquam”, ideato e realizzato dalla cooperativa sociale Ecotoni Onlus, con il contributo della Fondazione di Sardegna e il partenariato del Comune di Alghero. L’iniziativa chiude un percorso partito nel mese di Luglio, che ha visto i dipendenti della cooperativa, insieme ad alcuni volontari, impegnarsi nella riqualificazione e valorizzazione della fonte del Cànter (conosciuto dagli algheresi come Lu Càntar) l’antica fonte degli algheresi, situata lungo la strada che da Alghero conduce a Bosa.