Alghero: per i festeggiamenti di Sant Miquel una conferenza e un concerto a Palmavera

L'iniziativa è a cura dell'associazione Vetera et Nova in collaborazione con la Tholos, Edicions de l'Alguer e Storie di Alghero. L'evento si svolgerà nel giardino del Museo del Corallo. Nella stessa giornata di mercoledì, ma alle 20,30 nel complesso Nuragico di Palmavera si terrà il concerto " In the Real World " con Alex Serra e Totidub e Na Lua.





La manifestazione è curata dalla Cooperativa Silt. Per domani giovedì 24 settembre nella torre di Sulis alle 19 è prevista una performance e rievocazione storica sulla liberazione di Vincenzo Sulis. Ne saranno protagoniste le associazioni La Nave Nuragica, l'Aps Legambiente eSorie di Alghero. L'evento si svolge in collaborazione con Lo Teatrì di Ignazio Chessa. Alle 20,30 si ritorna al complesso nuragico di Palmavera con il concerto di Patrizia Citrulli " Mille Baci " con l'accompagnamento di Gabriele Cau alla chitarra. L'iniziativa è curata dalla Coop Silt.

Il programma che la Fondazione Alghero e il Comune hanno predisposto per onorare il santo patrono prevedono per oggi 23 settembre, una conferenza con la professoressa Eugenia Tognotti il cui tema sarà " Parlando di spagnola all'epoca del covid-19".