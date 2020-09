I festeggiamenti di Sant Miquel: martedì danza contemporanea al Quarter

Le postazioni erano dal Balcone del Museo del corallo con Armando Casu al sax, poi il Museo archeologico in via Carlo Alberto con Andrea Piu alla tromba e alternato con la cantante Federica Piu, e i due artisti, A+F Antonio Daga e Fabrizio Zara (voce e chitarra) dal balcone della Torre di Sulis. I “concerti sospesi’, quelli nel format originale, proseguono nelle giornate del 26 e 29 settembre giorno del Patrono San Michele. Gli artisti : Il duo A+FAntonio Daga e Fabrizio Zara;Voce e chitarra (Torre Sulis), Armando CasuSax (Museo del Coralloe MUSE), il duo Dante Tangianu e Francesco Pes; Launeddas e sax (Museo del Corallo), Il trombettista Andrea Piu e Federica voce (Museo Archeologicoe Torre Sulis), , Raimondo Dore il 29 settembre in Piazza San Michele(18.00-19.00) .





Per quanto riguarda la giornata di mercoledì prossimo 23 settembre, il programma prevede una conferenza con la professoressa Eugenia Tognotti il cui tema sarà " Parlando di spagnola all'epoca del covid-19". L'iniziativa è a cura dell'associazione Vetera et Nova in collabotazione con la Tholos, Edicions de l'Alguer e Storie di Alghero. L'evento si svolgerà nel giardino del Museo del Corallo. Nella stessa giornata di mercoledì, ma alle 20,30 nel complesso Nuragico di Palmavera si terrà il concerto " In the Real World " con Alex Serra e Totidub e Na Lua . La manifestazione è curata dalla Cooperativa Silt.

Stasera con inizio alle ore 20 lo spazio del Quarter ospiterà uno spettacolo di danza dedicato alla pittrice messicana Frida Kahio. L'evento è curato dalla Associazione Arabesque con le coreografie di Maria Grazia Deliperi. Da segnalare un ottima iniziativa sempre nel programma dei festeggiamenti del santo patrono di Alghero organizzate dalla Fondazione e dal Comune di Alghero, che ha avuto inizio domenica scorsa in occasione dell'avvio della prima edizione di “Musica dalle Torri e dai Musei” : portare gli artisti dentro i luoghi della cultura e dei monumenti Algheresi.