Premio Giuseppe Dessì: la scrittrice romana Federica De Paolis presenta " Le imperfette "

Nel suo nuovo libro, pubblicato lo scorso giugno, la scrittrice romana prende le mosse da un assunto: "Non esistono i tradimenti, esistono gli spazi. Ed è tra quelli che s'infilano le persone". Le imperfette getta uno sguardo su quel groviglio interiore che ci portiamo dentro, dove le bugie che gli altri ci raccontano si mescolano agli inganni dei nostri stessi sensi. Nata a Roma nel 1971, dialoghista cinematografica e autrice televisiva, Federica De Paolis ha insegnato all'Istituto Europeo di Design.





Tra i suoi precedenti romanzi, vincitori di premi e tradotti in diverse lingue, ricordiamo Lasciami andare, Ti ascolto, Rewind e Notturno Salentino. In serata appuntamento alle 21 nel cortile di Casa Dessì, dove fa ritorno la poetessa Cettina Caliò, presente anche alla scorsa edizione della settimana villacidrese per ricordare la figura del marito, il traduttore, scrittore e curatore editoriale Sergio Claudio Perroni, scomparso pochi mesi prima. La poetessa catanese stavolta è di scena con il reading Qualcosa in lontananza canta.





Due impegni in agenda anche per la terza giornata del Premio Dessì, mercoledì 23 settembre: alle 18.30, la giovane autrice sarda Ilenia Zedda, in conversazione con Lucia Cossu, presenta al Mulino Cadoni il suo esordio letterario, Nàccheras (DeA Planeta), un romanzo ambientato in una Sardegna arcaica, suggestiva e piena di mistero. Fisica, scrittrice, giornalista e attrice teatrale, Gabriella Greison è invece la protagonista del Monologo quantistico in programma a Casa Dessì alle 21: partendo dalla famosa foto scattata a Bruxelles nel 1927, lo spettacolo racconta il ritrovo a Bruxelles degli scienziati del Ventesimo secolo che hanno fatto nascere la fisica quantistica, e quindi il nostro mondo.





Lungo la settimana culturale, in corso fino a domenica 27, il Mulino Cadoni ospita Buona la prima!, mostra della grafica editoriale d'eccellenza a cura del giornalista Stefano Salis: "In un anno particolarmente critico per i libri (con le librerie chiuse e le novità in uscita bloccate per mesi), l'idea di fare comunque la mostra delle copertine più interessanti risulta una sfida e un atto di fiducia", spiega Salis nelle note di presentazione della mostra che vede in esposizione cinquantaquattro volumi. "In molti hanno perso il contatto con il libro ‘fisico’: la dimensione della comunicazione, della lettura, della vita virtuale alla quale siamo stati costretti, ci ha fatto rendere conto, però, di quanto sia importante, invece, la natura tattile dei nostri amati fratelli libri".





Tutti gli appuntamenti della settimana del Premio Dessì – nella maggior parte dei casi disponibili in streaming sui canali ufficiali della Fondazione Giuseppe Dessì, a cura di Eja Tv - si svolgono a numero chiuso e nel rispetto delle prescrizioni anti Covid-19. Per partecipare è indispensabile prenotarsi attraverso l'indirizzo mail eventi@fondazionedessi.it oppure, tutti i giorni dalle 9 alle 13, telefonando al numero 0709314387. Tutte le indicazioni sono disponibili sul sito www.fondazionedessi.it.

