Cultura A Tottubella la poesia in lingua sarda - Organizza Alas in Bolu

L' associazione culturale Alas in Bolu, per sabato 17 di Ottobre, organizza a Tottubella un concorso di poesia in lingua sarda intitolato "versos cuados" a tema libero nell'agriturismo “ sa domo de preda “ Saranno garantite tutte le misure anti COVID. Tutti i poeti che volessero partecipare devono chiamare entro il 10 di Ottobre a i seguenti numeri di telefono: Rosa Corongiu 3331726094 Dolores Nieddu 3408565809 Marieddu Demontis 3489518899 alasinbolu@gmail.com