Fluminimaggiore: "Cronaca di una pandemia" - Il libro di Francesca Mulas nel giardino del Museo

Per problemi tecnici salta, invece, lo spettacolo in programma alle 21, “Parole date”, di e con Fabrizio Saccomanno, prodotto da URA Teatro Il Festival è organizzato quest’anno anche grazie al contributo della Fondazione Sardegna, e al supporto logistico dell’Amministrazione comunale di Fluminimaggiore. Biglietteria: per La luna e i falò, in programma lunedì 21 settembre, il costo del biglietto intero è di 10 euro.





Per- residenti, operatori e riduzioni di legge, il costo è di 2 euro. Sarà possibile acquistare i biglietti on line al sito www.isoladelteatro.it Per tutti gli altri spettacoli l'ingresso è gratuito con possibilità di offerta libera Misure anti Covid-19: per tutti gli appuntamenti è necessario prenotare via WhatsApp al numero 3494325227.Gli spettatori dovranno assicurarsi di non avere la temperatura oltre i 37,5, autocertificare di non essere in quarantena fiduciaria, e arrivare muniti di mascherina.

Terzo appuntamento per il Festival In Movimento, in corso a Fluminimaggiore: domani, domenica 20 settembre, per gli Incontri con l’autore, viene presentato Cronache di una pandemia, di Francesca Mulas, edizioni Domus de Janas. La giornalista - scrittrice cagliaritana sarà presente e racconterà i suoi ‘55 giorni vissuti in confinamento’ durante il lockdown. Appuntamento alle 19 nel Giardino Museo Etnografico.