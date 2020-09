Castelsardo: l'organo di Leandro Cossu chiude "Un Isola in Rete"

Tra gli autori ospiti sono intervenuti: Filippo La Porta, Luca Doninelli, Massimo Morasso, Benedetta Centovalli, Nadia Fusini, Giulio Ferroni, Antonio Moresco, Sandra Petrignani, Rossana Dedola, Andrea Caterini, Gianni Turchetta, Filippo Tuena, Matteo Porru, Mattia Ferraresi, Roberto Vicaretti. Sono state inoltre realizzate tre Scuole Estive di primissimo livello in questa parte centrale di Festival: la seconda edizione della Scuola di giornalismo coordinata da Martino Cervo (La Verità) e Piero Vietti (Il Foglio); la Scuola di lettura e scrittura creativa coordinata dall’editor e scrittrice Benedetta Centovalli; la seconda edizione della Scuola di critica e letteratura, coordinata dal professor Massimo Onofri.





Tra gli eventi andati in onda si ricordano anche la Guida all’ascolto del maestro Paolo Piana e la Guida all’ascolto del maestro Alessandro Tanca e, per la parte teatrale, lo spettacolo Era l’Allodola? Con Daniele Monachella e Carlo Valle. A chiudere a Castelsardo sabato 19 alle ore 19:00, sarà Leandro Cossu, studente di organo presso il Conservatorio Luigi Canepa, che, nella suggestiva Concattredale di Castelsardo proporrà un repertorio barocco sull’antico strumento nella cantoria, risalente ai primi decenni del ‘700. Un’isola in rete prosegue la settimana successiva a Sennori, da lunedì 21 a sabato 26 settembre, e poi a Sassari sino al 1 ottobre. Per il programma completo visitare il sito www.unisolainrete.it

Si conclude sabato 19 alle ore 19:00 con un concerto per organo, la parte di eventi del Festival Un’isola in rete (www.unisolainrete.it) previsti a Castelsardo. La rassegna di eventi della decima edizione, iniziata il primo settembre, ha visto succedersi a Castelsardo 28 eventi, la maggior parte di quali presentazioni di libro con autore. Già 20 le novità editoriali presentate in dialogo con gli autori, il tutto in streaming e disponibile sul canale YouTube InschibbolethTV.