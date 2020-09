Celebrata ad Alghero la Diada Nacional de Catalunya

Il responsabile dell'ufficio del governo catalano, Gustau Navarro, nel suo intervento per salutare il numeroso pubblico presente, ha sottolineato l'importanza di collaborare con l'Amministrazione comunale di Alghero e quella sarda per rafforzare i legami culturali ed economici attualmente esistenti, e a tal proposito ha informato i presenti si sta già lavorando per riattivare al più presto i collegamenti aerei sospesi a causa della pandemia.





In campo culturale, Gustau Navarro, ha riferito che la celebrazione della festa della cultura popolare e tradizionale catalana che si doveva svolgere ad Alghero lo scorso maggio, con il consenso del sindaco di Alghero e gli organizzatori di Adifolk, una delle più grandi manifestazioni di cultura popolare e tradizionale d'Europa, si terrà il prossimo anno 2021 nella città di Alghero.





Per questi mesi del 2020 che abbiamo ancora davanti, la Delegazione catalana ha evidenziato la disponibilità a collaborare con tutto il mondo culturale e associativo di Alghero, in quelle iniziative che è possibile realizzare seguendo le indicazioni sanitarie delle autorità sarde e italiane. In questo senso sono già aperti diversi dialoghi che prenderanno forma nelle prossime settimane. Dopo l'intervento del rappresentante del governo catalano, il pubblico ha potuto assistere al concerto di Ester Formosa & Elva Lutza che ha deliziato il pubblico con un repertorio che unisce la tradizione musicale catalana e sarda.





Ester Formosa è una rinomata cantante e attrice catalana con una prolifica carriera artistica, negli anni ha variato tra diversi generi, creando un incrocio personale tra scrittura di canzoni, musica popolare e atmosfere più jazz. Collabora con il duo sardo Elva Lutza dal 2012 e con questo gruppo si è esibito in numerosi concerti e festival in Catalogna, Francia, Inghilterra, Italia e, ovviamente, in Sardegna. Gli Elva Lutza, Nico Casu e Gianluca Dessì, sono una delle formazioni più interessanti e "internazionali" del panorama sardo degli ultimi anni. Vincitori del Premio Andrea Parodi nel 2011, mescolano musica tradizionale e improvvisazione jazz con altri generi. Il concerto di Ester Formosa con gli Elva Lutza si è basato in brani in catalano, sardo e antico sefardita, la lingua di alcune comunità ebraiche della penisola iberica.





L'Ofici de l'Alguer de la Delegació del Govern de Catalunya a Itàlia ha commemorat aquest passat diumenge amb una recepció i un concert la Diada Nacional de Catalunya. En un any marcat per la pandèmia de la Covid 19, l'oficina de representació catalana ha volgut donar un senyal de renaixement col·lectiu, de voluntat i perseverança d'anar endavant malgrat les dificultats que comporta la malaltia.





El responsable de l'oficina governativa catalana, Gustau Navarro, en la seva intervenció de salutació al nombrós públic present, ha destacat la importància de treballar conjuntament amb l'administració comunal algueresa i sarda per enfortir els vincles culturals i econòmics que actualment existeixen, i en aquest sentit ha informat als presents que ja estan treballant per reactivar al més ràpidament possible les connexions aèries suspeses a conseqüència de la pandèmia.





En l'àmbit cultural, Gustau Navarro va informar que la celebració del festival de cultura popular i tradicional que s'havia de celebrar a l'Alguer el passat mes de maig, d'acord amb el Síndic de l'Alguer i els organitzadors d'Adifolk, la més gran manifestació de cultura popular i tradicional a Europa es realitzarà el pròxim any 2021 a la ciutat de l'Alguer. Per aquests mesos de 2020 que encara tenim per davant, la Delegació catalana va destacar la voluntat a col·laborar amb tot el món cultural i associatiu alguerès, en aquelles iniciatives que siguin possible realitzar tot seguint les indicacions sanitàries de les autoritats sardes i italianes.





En aquest sentit ja estan obertes diferents interlocucions que aniran concretant-se les pròximes setmanes. Després de la intervenció del representant del govern català, el públic va poder gaudir del concert d'Ester Formosa & Elva Lutza que van delectar el públic amb un repertori que uneix la tradició musical catalana i sarda. Ester Formosa és una reconeguda cantant i actriu catalana amb una prolífica carrera artística, al llarg dels anys ha anat variant entre diferents gèneres, creant un encreuament personal entre composició de cançons, música popular i atmosferes més jazzístiques.





Col·labora des del 2012 amb el duo sard Elva Lutza i amb aquesta formació ha actuat en nombrosos concerts i festivals a Catalunya, França, Anglaterra, Itàlia i, per descomptat, a Sardenya. Els Elva Lutza, Nico Casu i Gianluca Dessì, són una de les formacions més interessants i "internacionals" de l'escena sarda dels darrers anys. Guanyadors del premi Andrea Parodi el 2011, barregen música tradicional i improvisació de jazz amb altres gèneres. El concert d'Ester Formosa amb els Elva Lutza va incloure peces en català, sard i antic sefardí, la parla d'algunes comunitats hebraiques de la península Ibèrica.

