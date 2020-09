Mare & Miniere a Portoscuso: il libro “Deus ti salvet Maria"

A presentare la serata sarà da Ottavio Nieddu, mentre gli interventi musicali saranno a cura di Elena Ledda e Simonetta Soro. Il giorno seguente, venerdì 11 settembre alle ore 21.00 andrà in scena il progetto speciale Atóbius e Acàpius (in italiano Incontri e Legami), nuovo concept ideato da Mare e Miniere e nato con l’intento di far incontrare realtà artistiche differenti Sul palco della Vecchia Tonnara sarà protagonista il canto declinato al femminile con il set di Ambra Pintore che proporrà i principali brani del suo repertorio, accompagnata per l’occasione da Roberto Scala (basso e fisarmonica), Federico Valenti (chitarre), Diego Milia (violino e sax) e Giorgio Rizzi(batteria e percussioni) e, a seguire, l’esibizione del Coro femminile Eufonía di Gavoi diretto da Mauro Lisei, da lungo tempo attivo nella ricerca di nuovi territori sonori nella polifonia, attraverso i ritmi e le melodie della musica popolare isolana.





La partecipazione ad entrambi gli eventi è gratuita. In conformità con le norme di sicurezza anti-Covid, per partecipare è necessario inviare richiesta all’indirizzo mareminiere@gmail.com indicando nome, cognome, recapiti telefonici e di posta elettronica.

L'Ave Maria Sarda tra devozione, identità e popular music” a cura di Marco Lutzu, ricercatore ed etnomusicologo dell’Università degli Studi di Cagliari. Frutto della ricerca condotta nell’arco di tre anni dal curatore in collaborazione con Roberto Milleddu, Roberto Caria, Diego Pani e Luigi Oliva, il volume analizza attraverso un approccio pluridisciplinare il canto in lingua sarda “Deus ti salvet Maria”, noto anche come l’”Ave Maria sarda” spaziando dalla sua diffusione in ambito liturgico, al folk revival con Maria Carta che ne fece uno dei brani cardine del suo repertorio, per toccare la rilettura di Fabrizio De André, incisa nell’album realizzato dopo il sequestro.