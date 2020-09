Posada: un libro sulle biodiversità - "L' orso non è stato invitato"

L’incontro vuole essere un invito a riflettere sul nostro rapporto con la natura e su quella che è la posizione dell’uomo all’interno del territorio che lo ospita. Un vero e proprio viaggio, fatto anche di dati, avvenimenti di cronaca e curiosità, per entrare in contatto con straordinari esseri viventi nei loro ambienti e riflettere sulle principali minacce per gli animali del Pianeta. “La crisi è culturale – commenta Bertacchini.





L’attuale riduzione di biodiversità è dovuta prima di tutto alle scale dei valori che si scelgono di adottare. Dobbiamo essere coscienti di essere il tassello di un mosaico più grande; del resto, in termini di biomassa, rappresentiamo solo lo 0,01 per cento della vita sulla Terra”. L’incontro è organizzato dalla Pro Loco Posada, Ass. Cult. Lumeras, Ass. Cult. Dialoghi con l'Autore, CEAS Posada, Cartolibreria Giumar. Ingresso libero.Info 392 5992998

Domenica 13 settembre, a Posada alle ore 19.00, in piazza Berlinguer, il naturalista Gabriele Bertacchini presenta il suo nuovo libro “L’orso non è invitato – gli animali, l’uomo, la scomparsa della biodiversità sulla Terra”, che respira aria di Sardegna. Dialoga con l’autore Giuseppe Dalu.