Gita che ti riGira: arrivano le premiazioni - Il concorso di Umanitaria

Il concorso è stato bandito a fine aprile, in pieno lockdown, per offrire ai più giovani un’occasione di “evasione” attraverso il cinema: la consegna era quella di realizzare entro il 30 giugno un cortometraggio di massimo 5 minuti, a tema libero, con gli strumenti, gli scenari e i personaggi che gli aspiranti autori e autrici avevano a disposizione. Tra questi strumenti, la mini-guida di 7 cinepillole, realizzata per l’occasione dai filmmaker Francesco Valvo e Alberta Raccis, che con un linguaggio immediato e uno stile fresco ha fornito preziosi consigli su come girare un film.





Le clip sono facilmente reperibili sulle pagine Facebook dei tre Centri e sul canale Vimeo CSC Umanitaria Sardegna. Al termine del concorso tutti i lavori selezionati sono stati caricati sullo stesso canale Vimeo e una giuria formata dagli operatori sardi della Società Umanitaria ha scelto i tre corti che hanno interpretato con più originalità e creatività i consigli degli esperti.

Venerdì 11 settembre alle ore 17 al Cineteatro Nanni Loy a Cagliari si svolgeranno le premiazioni dei vincitori/trici della 1ª edizione del concorso cinematografico Gira che ti riGira, rivolto a ragazze e ragazzi under 14, promosso dai Centri Servizi Culturali di Alghero, Cagliari e Carbonia della Società Umanitaria. Nel corso del pomeriggio saranno proiettati tutti i cortometraggi iscritti al concorso e saranno consegnati gli attestati di partecipazione e i premi per gli/le autori/autrici dei cortometraggi vincitori.