Premio Dessì: gli "speciali" della Giuria e della Fondazione a Renata Colorni e Luciano Canfora

Come da tradizione, un'intensa settimana di appuntamenti culturali anche quest'anno fa da cornice al premio con presentazioni di libri, concerti, spettacoli, mostre e iniziative di turismo culturale alla scoperta dei luoghi dove Giuseppe Dessì (Cagliari 1909 – Roma 1977) aveva le sue radici. Tra gli ospiti, gli attori Arturo Brachetti, Neri Marcorè e Amanda Sandrelli, il cantautore Pacifico, il medico e psicoterapeuta Alberto Pellai. "Sarà un'edizione del Premio Dessì speciale, coraggiosa, ancora più significativa e potente quella che si appresta ad andare in scena a Villacidro", afferma il presidente della Fondazione "Giuseppe Dessì" Paolo Lusci: "Un'edizione che ci ha visto al lavoro con modalità diverse, tra mille imprevisti, con un pizzico di preoccupazione ma anche tanto entusiasmo.





Chi ama i libri, e non solo, trova una valida alternativa, non smette di leggere, di pensare, di scrivere, di parlare e incontrarsi. Anche a distanza. I libri sono il più potente antivirus contro il Covid. Premiare i libri e i loro autori, oggi, è il più importante segnale di ripresa e di fiducia che il Premio Dessì vuole trasmettere". I finalisti e i premi speciali: sabato 26 settembre la proclamazione e premiazione dei vincitori Sono 282 le opere che si sono iscritte a questa edizione al premio - 169 per la sezione Narrativa e 113 per la sezione Poesia – e passate al vaglio della giuria presieduta da Anna Dolfi (professore ordinario di Letteratura italiana moderna e contemporanea all'Università di Firenze e studiosa dell'opera di Dessì).





La commissione giudicatrice – di cui fanno parte Duilio Caocci, Giuseppe Langella, Giuseppe Lupo, Luigi Mascheroni, Gino Ruozzi, Stefano Salis, Gigliola Sulis e il presidente della Fondazione Dessì, Paolo Lusci - ha selezionato tre autori finalisti per ciascuna delle due sezioni letterarie: in lizza per la Narrativa ci sono Melania Mazzucco con L'architettrice (Einaudi), Hans Tuzzi con Nessuno rivede Itaca (Bollati Boringhieri), e Alessandro Zaccuri con Nel nome (NN Editore); per la Poesia, invece, Maurizio Cucchi con Sindrome del distacco e tregua (Mondadori), Emilio Rentocchini con 44 ottave (Book Editore), e Paolo Ruffilli con Le cose del mondo (Mondadori).





Agli stessi giurati spetterà il compito, sabato 26 settembre, di proclamare i vincitori di questa edizione che andranno a iscrivere i loro nomi nell'albo d'oro del Premio "Giuseppe Dessì" accanto a quelli delle trentaquattro precedenti: un prestigioso elenco che comprende, tra gli altri, scrittori come Sandro Petroni, Nico Orengo, Laura Pariani, Salvatore Mannuzzu, Marcello Fois, Michela Murgia, Niccolò Ammaniti, Salvatore Silvano Nigro, Antonio Pascale, Maurizio Torchio, Edgardo Franzosini, Carmen Pellegrino, Sandra Petrignani, e, tra i poeti, Patrizia Valduga, Elio Pecora, Maria Luisa Spaziani, Giancarlo Pontiggia, Alda Merini, Eugenio De Signoribus, Gilberto Isella, Gian Piero Bona, Alba Donati, Mariagiorgia Ulbar, Milo De Angelis, Maria Grazia Calandrone e Alberto Bertoni.





Al primo classificato di ciascuna delle due sezioni, anche stavolta andrà un premio di cinquemila euro; millecinquecento euro agli altri finalisti. Insieme agli allori per le due sezioni del Premio Dessì, nella stessa serata del 26 settembre verranno consegnati gli altri due riconoscimenti che, come di consueto, affiancano il concorso letterario: il Premio Speciale della Giuria (cinquemila euro anche in questo caso) e il Premio Speciale della Fondazione di Sardegna. Il primo, che nelle passate edizioni è stato assegnato a personalità del calibro di Luigi Pintor, Sergio Zavoli, Alberto Bevilaqua, Arnoldo Foà, Francesco Cossiga, Marco Pannella, Piero Angela, Ascanio Celestini, Mogol, Philippe Daverio, Toni Servillo, Piera Degli Esposti, Salvatore Settis, Remo Bodei, Ernesto Ferrero e Claudio Magris, quest'anno va a Luciano Canfora, filologo classico e storico dell'antichità, autore di opere che hanno allevato generazioni, un accademico che non ha fatto mai mancare la sua voce su temi rilevanti della nostra democrazia e della nostra civiltà.





Destinato a un personaggio del panorama culturale, artistico e/o musicale come riconoscimento per l'attività svolta nell'anno in corso, il Premio Speciale della Fondazione di Sardegna (nel suo albo d'oro Vinicio Capossela, Giacomo Mameli, i Tenores di Neoneli, Carlo Ossola, Massimo Bray, Vittorino Andreoli, Ferruccio de Bortoli, Lina Bolzon e Tullio Pericoli) verrà invece conferito a Renata Colorni, mezzo secolo di vita tra i libri, metà dei quali alla direzione della collana Meridiani della Mondadori, e ad Andrea Kerbaker, manager della comunicazione e raffinato bibliofilo, fondatore de La Casa dei Libri a Milano. Presentata dal conduttore televisivo e archeologo Umberto Broccoli, la cerimonia di premiazione, in programma a partire dalle 18 in Casa Dessì, sarà arricchita dagli intermezzi musicali di Silvia Spiga e Pierpaolo Pais, e dalle letture di pagine delle opere finaliste, affidate a Emilia Agnesa e Giacomo Casti.